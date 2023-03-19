哈国拟将精炼葵花籽油产能提升至10万吨

哈通社/阿斯塔纳/3月19日 -- 哈农业网消息，哈油籽加工企业协会主席亚迪卡尔·易卜拉欣莫夫在欧亚农业国际会议上谈到了该行业的前景。2021-2022销售年度，全哈植物油加工厂生产了27.89万吨未精炼葵花籽油，同比增长46%。同时，精炼葵花籽产量下降了13%，为13.96万吨。但加工厂近期计划积极增加精炼葵花籽油产量。

亚迪卡尔·易卜拉欣莫夫表示，当2021年创建协会时，在分析了形势后，认为哈萨克斯坦需要发展深加工，生产高附加值产品。早在2022年，精炼葵花籽油生产能力就已经增加了3.7万吨/年，今年我们将增加至4万吨。2024年的计划是再增加6.6万吨。到2025年初，精炼葵花籽油生产能力将超过40万吨。也就是说，这将减少未精炼和精炼葵花籽油产能的不平衡。

此外，还有一个2025年的初步计划，即再增加10万吨精炼葵花籽油产能。但这个项目还没有得到批准。

该协会预测，2022-2023年，未精炼葵花籽油产量将达到41.53万吨，增长49%；精炼葵花籽油产量将达到17.12万吨，增长23%。

在产能增长的同时，过去两年葵花籽油的出口量也在积极增长。2020-21销售年度，全哈出口葵花籽油9.26万吨，2021-22年度，出口量飙升至17.83万吨。而到2022-23销售年度结束时，预计出口量将达到26.58万吨。

Yadikar Ibragimov认为，葵花籽油出口量的大幅增长是由于本国生产量和销售渠道的建立。据悉，哈国葵花籽油主要出口目的地是中国和中亚国家。2021-22营销年度，土耳其也进入出口范围。在地缘政治背景下，葵花籽油出口结构可能会出现更多变化。