哈萨克斯坦移民海外人数10年来首次出现趋缓

哈通社/阿斯塔纳/3月7日--哈萨克斯坦移民海外人数10年来首次出现趋缓。

据Ranking.кz 网站报道，2022年哈萨克斯坦对外移民趋势出现重大改变，移民人数减少了8000人，从3.2万人减少至2.42万人，这是过去十年来移民人数首次趋减。与此同时，想在哈萨克斯坦永久居留的外来移民人数有所增加。如果说2021年有1.1万名海外移民在哈获得永久居留权，那么2022年这一数字增加了56.7%，达1.73万人。综上所述，这两个因素对移民平衡产生了积极影响。

移民流动的动态变化，即反映入境和出境人数之差的数据，在过去十年中一直是负数，且每年都在不断增加。具体地，在2014年，移民流动差额为负1.22万人，而到了2019年，由于高水平的移民流出，哈萨克斯坦居民人数减少3.3万人。

新冠疫情和封锁措施给许多计划出国的人带来的影响。2020年移民人数净流出量为负1.77万人。部分移民推迟了他们的计划，一年后在2021年实现，当时所有国境开放。这立即反映在国家统计局的统计报告中：离开人数增加，移民净流出量达到负2.12万人。去年，这一差距缩小到只有负6.9千公民。

总体而言，根据劳动和社会保障部提供的数据，从2011年到 2022年10月，有36.71万人移居海外。移居海外的劳动适龄人口38%接受过高等教育，34%接受过中等职业教育。同时，在过去10年中，移居哈萨克斯坦的外国移民中，拥有高等学历的人数减少了一半以上。

2021-2022年移民海外人数出现明显减少的主要原因是，移居俄罗斯的哈萨克斯坦人人数出现减少。其减幅达27.1%，即减少了 7200人。

哈萨克斯坦外来移民人数增加的原因是什么？从俄罗斯搬迁而来的人数只是造成高移民率的部分原因。在移居哈萨克斯坦的1.73万人中，俄罗斯人仅占三分之一，即5900人。

哈萨克斯坦最大外来移民群体来自乌兹别克斯坦。

【编译：阿遥】



