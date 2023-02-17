联合国呼吁捐资10亿美元援助土耳其地震受灾民众

哈通社/阿斯塔纳/2月17日--联合国秘书长古特雷斯16日发表声明，敦促国际社会加紧努力，为救灾工作提供充足的资金。

-土耳其是世界上收容难民人数最多的国家，多年来一直向其邻国叙利亚展现出极大的慷慨。现在是世界支持土耳其人民的时候了，就像他们一直对寻求帮助的人施以援手一样。-他表示。

联合国今天为上周遭遇百年一遇强震的土耳其发起10亿美元的募捐呼吁，旨在帮助超过500万受灾民众。

联合国人道主义事务协调厅表示，这一为期三个月的紧急募捐呼吁将使得援助组织能够迅速加强行动，以支持由土耳其政府领导的多方面应对工作，其中包括粮食安全、保护、教育、水和住所。

根据联合国难民署的数据，作为全球收容难民数量最多的国家，土耳其境内还居住着大约360万叙利亚人和近32万来自其他国家的难民。

而在受到地震影响的11个省份当中，就有超过174万难民。

联合国主管人道主义事务的副秘书长兼紧急救济协调员格里菲思也呼吁各国对这次募捐呼吁慷慨解囊。就在上周，他前往土耳其灾区，看到土耳其人民经历了难以言表的悲痛。

-我看望了一些家庭，他们给我讲述了自己遭受到的冲击与破坏。我们必须在这个至暗时刻与他们站在一起，确保他们得到所需的支持。-他说。