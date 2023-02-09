日本企业破产数连续10个月增加

哈通社/东京/2月9日 —— 据共同社消息，东京商工调查公司8日公布的1月日本全国企业破产数（负债额1000万日元以上，约合人民币52万元以上）为570家，较上年同期上升26.1%，连续10个月增加。

破产企业连续4个月全部是中小企业，在粮食和能源等物价持续高涨的情况下，价格难以转嫁给交易客户和消费者的中小企业受到了影响。

对苦于新冠疫情的企业提供支撑的公共支援措施、实际无利息无担保的贷款今后将开始全面偿还，破产企业有可能继续增加。

负债总额同比减少15.6%至565.24亿日元，为1973年以来同月最低水平。这是因为负债额不到5000万日元的破产企业占六成。

破产数从行业来看，“服务业及其他”最多，有182家；之后依次是建筑业103家，零售业76家，制造业74家。制造业增加76.2%，增幅最大。

该调查公司负责人分析称：“经济活动恢复导致人手短缺和涨薪作为现实问题凸显出来。中小企业可能难以加薪，维持业务变得困难。”

《中小企业基本法》对中小企业的定义是，制造业、建筑业、运输业资本金在3亿日元以下或员工300人以下、服务业资本金在5000万日元以下或员工100人以下等。