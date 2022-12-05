石油输出国组织宣布维持10月减产目标不变

哈通社/阿斯塔纳/12月5日--据环球网消息，当地时间12月4日，石油输出国组织（欧佩克）与非欧佩克产油国组成的«欧佩克+»以视频方式举行第34次部长级会议，决定维持第33次部长级会议确定的减产目标。

今年10月5日的第33次部长级会议决定，自今年11月起，在8月产量的基础上将月度产量日均下调200万桶，减产规模相当于全球日均石油需求的2%。

此次第34次部长级会议重申欧佩克与非欧佩克产油国第10次部长级会议上做出的降低整体原油产量的决定以及后续决策。其中包括：

欧佩克与非欧佩克产油国第19次和第33次部长级会议批准的产量调整计划和月度产量调整机制；

将«欧佩克+»联合部长级监督委员会的月度会议频率调整为每两个月一次；

授权该委员会举行额外会议，或必要时随时要求召开欧佩克与非欧佩克产油国部长级会议，以解决市场发展问题。

会议重申，利用欧佩克与非欧佩克产油国第33次部长级会议批准的延期，坚持全面合规和补偿机制的重要性。

会议还决定于2023年6月4日举行欧佩克与非欧佩克产油国第35次部长级会议。主要产油国表示，将在必要时临时召开部长级会议，以应对原油市场变化。

欧佩克在4日部长级会议后发表声明，强调10月会议作出的减产决定完全是出于市场考虑。







