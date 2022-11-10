《黑豹：瓦坎达万岁》官配哈语版10日起在哈国公映

2022 年 11月 10 日 星期四 , 10:10

2022 年 11月 10 日 星期四 , 10:10

《黑豹：瓦坎达万岁》官配哈语版10日起在哈国公映

哈通社/阿斯塔纳/11月10日 – 美国漫威影视推出的大片《黑豹：瓦坎达万岁》10日起在全国各大院线公映。

哈萨克斯坦文化和体育部部长达吾然·阿巴耶夫9日出席了影片在哈国的首映仪式。

阿巴耶夫在仪式上发表讲话指出，文体部对引进的高质量影片本地化方面做出了许多重要的工作，包括为影片进行哈萨克语配音等。

文体部部长表示，近几年来，市场受众对外国引进影片的哈萨克语配音版需求不断提高。与此同时，提供高质量的哈萨克语配音影片，也是意识形态领域的一项重要工作。

为此，文体部数年前开始就成立了一项专门的计划，同好莱坞、迪士尼等大片制作方达成了协议，为引进的影片制作高质量的官方版哈萨克语配音提供协助。

- 对一门语言的最高规格尊重——就是使用这门语言。如今，我们的年轻人都已普遍使用母语交流，有兴趣学习哈萨克语的其他民族人士也在不断增加。让我们一起为国语的发展做出贡献。- 达吾然·阿巴耶夫说。

值得一提的是，《黑豹：瓦坎达万岁》是美国漫威影视推出的具有官方哈萨克语配音的第七部作品。

影片于今日（11月10日）起在哈萨克斯坦全国院线上映，16岁以上观众可购票入场观看。

【编译：木合塔尔·木拉提】