Qazaq TV Телерадиокомпания Президента Казахстана
首页  >
  时事新闻  >
  社会

《黑豹：瓦坎达万岁》官配哈语版10日起在哈国公映

2022 年 11月 10 日 星期四 , 10:10
《黑豹：瓦坎达万岁》官配哈语版10日起在哈国公映
2022 年 11月 10 日 星期四 , 10:10

《黑豹：瓦坎达万岁》官配哈语版10日起在哈国公映

哈通社/阿斯塔纳/11月10日 – 美国漫威影视推出的大片《黑豹：瓦坎达万岁》10日起在全国各大院线公映。

哈萨克斯坦文化和体育部部长达吾然·阿巴耶夫9日出席了影片在哈国的首映仪式。

阿巴耶夫在仪式上发表讲话指出，文体部对引进的高质量影片本地化方面做出了许多重要的工作，包括为影片进行哈萨克语配音等。

文体部部长表示，近几年来，市场受众对外国引进影片的哈萨克语配音版需求不断提高。与此同时，提供高质量的哈萨克语配音影片，也是意识形态领域的一项重要工作。

为此，文体部数年前开始就成立了一项专门的计划，同好莱坞、迪士尼等大片制作方达成了协议，为引进的影片制作高质量的官方版哈萨克语配音提供协助。

- 对一门语言的最高规格尊重——就是使用这门语言。如今，我们的年轻人都已普遍使用母语交流，有兴趣学习哈萨克语的其他民族人士也在不断增加。让我们一起为国语的发展做出贡献。- 达吾然·阿巴耶夫说。

值得一提的是，《黑豹：瓦坎达万岁》是美国漫威影视推出的具有官方哈萨克语配音的第七部作品。

影片于今日（11月10日）起在哈萨克斯坦全国院线上映，16岁以上观众可购票入场观看。

【编译：木合塔尔·木拉提】


相关新闻
未来三天国内大部分地区将迎来雨雪天气
全国约有70万人获得指定社会保障金
阿斯塔纳机场调整出境旅客登记时间
联合国秘书长：创造一个开放、自由、包容和安全的数字未来
麦当劳宣布暂停哈萨克斯坦境内的运营
哈萨克斯坦拥有20套以上房产者共147人
财政部部长：明年年初或将出现通货膨胀急剧下降
文化和体育部：推出e-sport查询系统，确保国家对选拔公开透明
焦点
1 麦当劳宣布暂停哈萨克斯坦境内的运营
2 日本团队推测一年有180亿个微塑料流入北冰洋
3 马吉利斯国际关系、国防和安全委员会主席会见摩尔多瓦驻哈大使
4 赫尔辛基网球挑战赛：库库什金晋级第三轮
5 哈萨克斯坦将收购俄罗斯在欧亚开发银行中4.2%的股份

时事新闻