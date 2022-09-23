2022 年 9月 23 日 星期五 , 18:52

迪玛希的特殊粉丝——10岁的加布里埃尔

哈通社/阿拉木图/9月23日 -- 迪玛希的众多粉丝正齐聚阿拉木图，期待着将于23日晚揭幕的迪玛希个人演唱会《Stranger》。在这些粉丝当中，包括了一位特殊的小粉丝——加布里埃尔。

来自美国，现年10岁的加布里埃尔是一个特别的男孩。 他被诊断出患有自闭症，一直到9岁都不能正常说话。 一年前，他开始在网上听迪玛希的歌曲，并通过背诵歌词，终于开始开口说话。

加布里埃尔的母亲，在接受哈萨克斯坦国家电视台记者采访时，介绍了她的儿子与迪玛希之间特殊的联系：

- 有一天，当我在打扫房间的时候，我突然听到从来不会开口说话的我的孩子，居然正在用法语歌唱。我走进房间，发现他正在唱一首美妙的歌曲，我没有夸张，真的唱的非常好听。我从来没有看到过他的这种样子，眼含热泪，完全沉浸在其中。他感受到了，而看到他的样子，我也感动的哭了出来。因为，不会说话的我的儿子，在唱法语歌！现在他的情况很好，我不知道他是怎么找到迪玛希的。他知道迪玛希所有歌曲的歌词，背会了所有有关迪玛希的东西、歌曲。当他用哪种语言歌唱，就会用那种语言对我说话。他现在会用俄语跟我说«我喜欢你»。我觉得，这都是迪玛希给他带来的影响。





值得一提的是，迪玛希此前在拉斯维加斯时，曾与这位小歌迷见了一面，并将自己的外套作为礼品赠送给了加布里埃尔。

根据此前报道，迪玛希阿拉木图大型个人演唱会《Stranger》将在今晚于该市可容纳3万人的中央体育馆举行。从售票信息可以预计，届时这座大型体育中心可能将座无虚席。

阿拉木图市警方表示，演唱会期间，全市将安排2500名警力，全力保障相关秩序安全工作。而在晚会现场，还将有400多位志愿者提供服务。

【编译：木合塔尔·木拉提】



