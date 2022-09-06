2022 年 9月 6 日 星期二 , 07:58

主要产油国决定10月小幅减产

哈通社/努尔苏丹/9月6日--据新华社报道，石油输出国组织（欧佩克）与非欧佩克产油国5日以视频方式举行第32次部长级会议，决定10月小幅减产，将该月的月度产量日均下调10万桶。这是主要产油国自2021年8月以来首次下调月度产量。

欧佩克在会后发表的声明中表示，鉴于对当前原油市场基本面和未来走向的共识，会议作出减产决定。与会国还请求会议主席考虑在必要时可随时召开欧佩克与非欧佩克产油国部长级会议，以应对原油市场变化。

欧佩克与非欧佩克产油国通常每月召开一次部长级会议，决定下月的产量目标。

近期，由于市场担忧世界经济前景，国际原油价格震荡走低。纽约原油期货主力合约价格从今年6月的每桶超过120美元跌至目前的每桶约90美元，回落至乌克兰危机前水平。伦敦布伦特原油期货价格也呈现相似走势。

2020年4月，因新冠疫情等因素冲击石油需求，欧佩克与非欧佩克产油国达成减产协议。2021年7月，欧佩克与非欧佩克产油国决定从当年8月起根据市场情况将其月度产量逐步上调。

当天会议还决定，欧佩克与非欧佩克产油国第33次部长级会议将于10月5日举行。