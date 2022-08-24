哈阿两国签署10份合作文件

哈通社/努尔苏丹/8月24日--哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫24日对阿塞拜疆进行的正式访问框架下，两国共签署10份合作文件。

哈-阿两国签署的10份合作文件为：

哈萨克斯坦共和国与阿塞拜疆共和国之间关于加强战略关系和加深同盟互动关系的宣言；

哈萨克斯坦共和国与阿塞拜疆共和国之间合作发展综合规划（2022—2026年）；

哈萨克斯坦共和国政府与阿塞拜疆政府之间关于经贸合作的协议；

哈萨克斯坦共和国外交部与阿塞拜疆共和国外交部之间合作规划（2023—2024年）；

哈萨克斯坦共和国文化和体育部与阿塞拜疆共和国文化部之间文化合作规划（2022—205年）；

哈萨克斯坦共和国突厥斯坦市与阿塞拜疆共和国舒沙市之间关于建立兄弟关系的议定书；

哈萨克斯坦共和国信息和社会发展部与阿塞拜疆共和国媒体发展署之间谅解备忘录；

哈萨克斯坦共和国数字发展、创新和航空航天工业部与阿塞拜疆共和国数字发展和交通部之间关于信息、通信和高科技领域合作的谅解备忘录；

哈萨克斯坦共和国工业和基础设施发展部与阿塞拜疆共和国数字发展和运输部之间关于运输领域合作的谅解备忘录；

哈萨克斯坦共和国工业和基础设施发展部与阿塞拜疆共和国数字发展和运输部之间关于过境货物运输领域合作的谅解备忘录。

据此前报道，托卡耶夫总统与阿利耶夫总统举行了大范围会谈。

【编译：木合塔尔·木拉提】



