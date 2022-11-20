奇姆肯特市102岁老人：为国家未来投票是公民责任 不可轻慢

2022 年 11月 20 日 星期日 , 13:52

2022 年 11月 20 日 星期日 , 13:52

奇姆肯特市102岁老人：为国家未来投票是公民责任 不可轻慢

哈通社/奇姆肯特/11月20日 – 奇姆肯特市一位百岁老人今天也参加了总统大选的投票。

根据哈萨克斯坦共和国相关法律法规规定，在各类选举活动实施期间，若登记选民因身体或者其他原因无法前往所在地投票站点参与投票，同时又向选举委员会表达了投票的意愿，则中选委所属机构有义务为选民创造合适的投票条件，其中就包括派遣人员携带选票和投票箱至选民家中，完成投票。

在20日举行的2022年非例行总统选举投票期间，奇姆肯特市百岁老人扎莉雅·伊布拉吉莫娃便是享受到这一服务的选民之一。

而另一位百岁老人，102岁的沃仁莎·奇米洛娃则坚持前往投票站投票。老人在位于卡拉套县第138号学校设置的第266投票站，投下了庄严地一票。

在投票现场，这位白发苍苍的老奶奶，向所有参与投票的公民进行了巴塔仪式（哈萨克传统祝福仪式），并向大家强调，这次选举是事关国家未来的大事。

老人说：

- 我们所有人都要关心国家的未来，团结一心。现在这样的和平时光，是我们无数先辈曾长久期盼的。我始终不断的祈祷，希望今天的年轻人们，不要经历我们这一辈人曾经的苦难。独立自主是幸福的源泉，我们要因此珍惜它。虽然我的年龄超过了100岁，但我从来没有忽视过参加任何一次选举投票，履行公民的义务。选举日，是关乎国家命运的日子，是不可以随意对待的。愿国泰民安，祝福所有人阖家幸福。

据了解，现年102岁的沃仁莎·奇米洛娃1920年出生于乌兹别克斯坦共和国，育有4子1女，在二战期间曾投身于大后方生产工作，是一名二战功勋老人。老人目前有25名孙辈和35名曾孙。

【编译：木合塔尔·木拉提】