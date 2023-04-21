欧洲复兴开发银行已向哈萨克斯坦投资100亿欧元

哈通社/阿斯塔纳/4月21日-- 哈萨克斯坦外交部投资委员会主席阿热达克·泽别舍夫与欧洲复兴开发银行领导层代表举行了会谈。

据哈萨克投资国有公司发布的消息，会谈期间双方指出，建立合作以来，双方在各个经济领域，包括中小企业、金融、住房和公用事业、能源、农业和信息技术领域实施了价值100亿欧元的300余个项目，其中部分项目仍在实施阶段。

仅在2022年，哈萨克斯坦和欧洲复兴开发银行就在可再生能源、交通基础设施和中小企业等最有前景的领域启动了12个价值超过8亿欧元的项目。

欧洲复兴开发银行股权风险管理总监圭多·巴博里尼指出，截至2021年底，哈萨克斯坦在欧洲复兴开发银行年度投资额方面位列38个国家中的TOP-7国家。

欧洲复兴开发银行哈萨克斯坦公司经理侯赛因·奥兹汗表示，目前欧洲复兴开发银行根据欧盟委员会的订单，正在开展一项关于中亚与欧洲交通联系的研究项目。亚洲和欧洲之间的贸易，尤其是集装箱运输量持续增长，但地缘政治事件扰乱了现有的贸易走廊。因此，欧洲的主要贸易和物流公司正在寻找使运输路线多样化和优化，并使其更加灵活的方法。

根据该报告的初步调查结果，最有希望的替代路线可能是通过哈萨克斯坦的跨里海走廊。

【编译：阿依波塔】