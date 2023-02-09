哈萨克斯坦自由职业者人数约为100万人

哈通社/阿斯塔纳/2月9日--根据劳动力资源发展中心发布的数据，2021 年，哈萨克斯坦自由职业者的数量为100 万人，大多数自由职业者从事教育和贸易（15%），以及公共行政和社会福利行业（13%）。

数据显示，78% 的自由职业者将此类工作与雇佣关系结合起来。

自由职业者的平均收入为 12.4 万坚戈，收入中位数为 6.5 万坚戈。其中，收入最高的领域是专业和科学领域（平均收入 21.1 万坚戈，收入中位数 11.1 万坚戈）、采矿业（20.9 万和 14.9 万坚戈）、信息和通信业（18.8 万和 9.3 万坚戈）。

从地区来看，约有 41% 的自由职业者位于阿拉木图、阿斯塔纳和奇姆肯特，其中仅阿拉木图的自由职业者人数占 22%。

许多组织为特定项目聘请自由职业者，这使企业能够避免招聘和雇用员工的漫长过程，并减少人员和基础设施成本。自由职业者可以根据自己的知识和技能来决定何时工作、在哪里工作、与谁一起工作，以及自己的工作价值是多少。 然而，自由职业者往往被排除在社会保护体系之外。同时，年假、休养假和职业发展培训等传统就业模式提供的就业权利。

【编译：阿依波塔】