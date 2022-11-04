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哈萨克斯坦央行发行曼舒克·玛梅托娃100周年纪念币

2022 年 11月 4 日 星期五 , 12:50
哈萨克斯坦央行发行曼舒克·玛梅托娃100周年纪念币
2022 年 11月 4 日 星期五 , 12:50

哈萨克斯坦央行发行曼舒克·玛梅托娃100周年纪念币

哈通社/阿斯塔纳/11月4日 – 哈萨克斯坦央行11月4日正式推出属于《令人难忘的事件和人物》系列的新款纪念币——曼舒克·玛梅托娃100周年（MÁNSHÚK MÁMETOVA. 100 JYL）主题收藏硬币。

该款收藏硬币旨在纪念哈萨克首位女性苏联英雄荣誉获得者曼舒克·玛梅托娃诞辰100周年。

硬币正面居中为哈萨克斯坦国徽，左右两侧为哈萨克传统纹饰团，国徽正下方为拉丁字母的100坚戈（100 TEŃGE）字样，周边环绕的文字为QAZAQSTAN ULTTYQ BANKI • NATIONAL BANK OF KAZAKHSTAN，意为哈萨克斯坦央行。

硬币反面居中为曼舒克·玛梅托娃的肖像，左侧为苏联英雄勋章图案，以及1922-2022字样，背景为其阵亡地内维尔市的地图和授予其勋章时的表彰文件内容。下方为哈萨克文MÁNSHÚK MÁMETOVA。

据央行消息称，本款纪念币由哈萨克斯坦国家铸币厂制作，共发行1.5万枚，每枚硬币重量15克，由铜合金之称，质量极佳。

【编译：木合塔尔·木拉提】


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