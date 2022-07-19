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前五月哈国与欧亚经济联盟国家相互贸易额达100亿美元
2022 年 7月 19 日 星期二 11:11

前五月哈国与欧亚经济联盟国家相互贸易额达100亿美元

哈通社/努尔苏丹/7月19日 – 2022年前五个月内，哈萨克斯坦与欧亚经济联盟国家之间的相互贸易额达到了100亿美元，较2021年同期增长4.8%（同期为95亿）。

2022年前五个月内，哈萨克斯坦向欧亚经济联盟国家出口下滑了0.9%，为29亿美元。

出口减少的主要原因是以下商品的供应下降：矿石和铁精矿（-53.4%）、非合金钢冷轧扁辊（-52.4%）、非合金钢热轧扁辊（-34.4%）、非合金钢扁辊（ -36.1%），黑色金属制成的管道、管材和无缝型材（-74.5%）。

与此同时，以下产品的供应量有所增长：氧化铝和氢氧化物（增加3倍）、未加工锌（增加2.6倍）、铁合金（增加2.3倍）、机车车辆零件（增加2.5倍）。

报告期内，欧亚经济联盟国家对哈出口增长7.3%，达70亿美元。

自欧亚经济联盟国家进口增长的主要原因是以下产品供应的增长：

铜精矿（增长 17.6 倍）、葵花子（增长 11.9 倍）、小麦（增长 2.8 倍）、非合金钢半成品（增长 30.1%）、锌精矿（增长2.1 倍）、氮肥（92.8%）、包括矿泉水和碳酸水在内的饮料（66.3%）。

2022 年 1 月至 2022 年 5 月，哈萨克斯坦与欧亚经济联盟国家在非原材料商品方面的相互贸易额为 81 亿美元，较去年同期（77亿美元）增长了6.2%。

报告期内，哈萨克斯坦向欧亚经济联盟国家出口非原材料产品的额度增长了13.6%，达20亿美元。进口增长4.1%，达62亿美元。

【编译：木合塔尔·木拉提】

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