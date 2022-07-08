全球日增确诊数突破100万 塞浦路斯重启室内“口罩令”

哈通社/努尔苏丹/7月8日 —— 据中新社消息，世界卫生组织官网数据，截至欧洲中部时间7日17时03分，全球单日新增逾101.9万新冠确诊病例，累计确诊病例已达550218992例，累计死亡病例6343783例。

另据美国约翰斯·霍普金斯大学最新数据，目前全球有3个国家的近28天确诊数超过200万，依次为美国、德国和法国；另有2个国家的近28天确诊数超过100万，分别为意大利和巴西。

美洲与欧洲：确诊人数飙升 塞浦路斯重启室内“口罩令”

据约翰斯·霍普金斯大学北京时间8日8时20分发布的数据，美国累计确诊88376269例，累计死亡1020250例。

塞浦路斯卫生部长米哈利斯·哈吉潘泰拉斯6日称，由于近期新冠确诊人数飙升，该国从当地时间8日起恢复室内强制戴口罩规定。

今年6月1日，总人口约为100万的塞浦路斯取消了几乎全部的防疫措施，一段时间后染疫人数开始增加。据塞浦路斯卫生部统计，从6月25日到7月5日，该国新增近2万确诊病例。过去两周新冠住院人数增加约两倍，达到约100人。

据法国官方数据，法国7日新增确诊161265例，全法新冠发病率已升至每10万居民中有1153名感染者，与一周前的数据相比增长了54.9%。该国现有17719名新冠住院患者，法国巴斯德研究所7日发布的最新预测显示，全法新冠住院患者人数将在未来几天进一步增加，尤其是在大城市及其周边区域。

亚洲：日本连续两天日增逾4.5万确诊病例

据日本广播协会电视台统计，日本7日新增确诊47977例，累计确诊9551285例；新增死亡15例，累计死亡31392例。该国6日的新增确诊数也超过了4.5万例，是时隔约两个月该数据再度突破4万例。日本多地近期疫情反弹趋势明显。东京都7日新增8529例确诊病例，该数据已连续两日超过8000例。

泰国旅游与体育部长披帕·拉差吉帕干7日说，自己6日接受的新冠检测结果呈阳性，目前出现了轻微症状，正在接受隔离治疗。

非洲与大洋洲：澳大利亚将为50岁及以上人群接种第四剂疫苗

据非洲疾控中心当地时间6日发布的数据，非洲地区累计确诊11842186例，累计死亡254318例。

据澳大利亚卫生部官网7日消息，澳政府已接受该国免疫技术咨询小组的建议，自本月11日起，更多人群将可以接种第四剂新冠疫苗，预计将有额外的740万人获得接种资格。

消息称，澳免疫技术咨询小组特别建议50岁至64岁的人接种第四剂疫苗，30岁至49岁的人则可以选择接种，不建议30岁以下人群接种。此外，建议65岁及以上人群和其他已有资格的人尽快接种第四剂疫苗。截至7日，澳65岁及以上人群中有60%接种了第四剂疫苗。

据澳大利亚卫生部统计，该国7日新增确诊逾4.3万例，累计确诊已超835万例。