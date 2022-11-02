研究：美海岸滤食性鲸每天摄入最多1000万件微塑料

2022 年 11月 2 日 星期三 , 22:35

2022 年 11月 2 日 星期三 , 22:35

研究：美海岸滤食性鲸每天摄入最多1000万件微塑料

哈通社/阿斯塔纳/11月2日 —— 据中新社消息，施普林格·自然旗下学术期刊《自然-通讯》最新发表一篇生态学的模拟研究论文估计，美国加利福尼亚海岸附近的滤食性鲸每天摄入最多1000万件微塑料。

这项评估鲸的微塑料摄入的研究结果表明，包括蓝鲸、座头鲸和长须鲸的须鲸可能是所有生物中摄入塑料最多的生物，而且微塑料对这些鲸的威胁可能比之前认为的更大。

该论文介绍，须鲸摄食微塑料的风险可能尤其高，原因包括它们的滤食行为、巨大的捕食量以及与受污染区域重叠的生境(如加利福尼亚海流)。不过，对它们日常塑料摄入的数据此前一直缺乏，导致针对鲸健康影响的暴露风险评估和缓解这种影响的计划都难以开展。

为了评估鲸的摄食规律，并对每日微塑料摄入进行量化，论文第一作者和共同通讯作者、美国加州州立大学富尔顿分校Shirel Kahane-Rapport与同事及同行合作，将加利福尼亚海流的微塑料数据与191头戴标记的蓝鲸、长须鲸、座头鲸的高分辨摄食行为测量数据相结合。他们发现，须鲸主要在50米到250米的深度摄食，这里也是微塑料被发现最多的地方。

基于测量数据，论文作者估计蓝鲸每日约摄入1000万件微塑料，座头鲸每日摄入最多400万件微塑料。他们认为，这些鲸可能因摄入微塑料面临生理和毒理累积效应的风险。

论文作者指出，他们的这项研究结果表明，对于已经从历史上的捕鲸活动和人为影响中恢复的动物来说，微塑料成了另外一种应激源。只有理解微塑料摄入率以及它们对海洋野生动物的影响，才能解决塑料垃圾对保育工作的挑战。