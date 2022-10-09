哈通社10月9日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

世界邮政日 世界邮政日为每年的10月9日，由万国邮政联盟设立。万国邮政联盟的前身邮政总联盟成立于1874年10月9日。1969年，万国邮联第16届代表大会通过决议，决定每年的10月9日为«万国邮联日»。1984年，万国邮联第19届代表大会认为此名无法达到预期的宣传与触动作用，即决定更名为«世界邮政日»。

美国国家纳米技术日 每年10月9日为美国国家纳米技术日。该日由国家纳米技术的发展规划发起下设立，旨在提高人们对纳米技术的认识。