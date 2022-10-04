2022 年 10月 4 日 星期二 , 17:17

10月4日是哈萨克斯坦武装力量火箭炮和炮兵部队成立日

哈通社/努尔苏丹/10月4日 – 火箭炮和炮兵部队是军队火力的中坚力量。

10月4日是哈萨克斯坦武装力量序列中，火箭炮和火炮部队的职业节日。2000年10月4日，根据国防部长签署的决议令，哈萨克斯坦火箭炮和火炮部队作为武装力量的独立兵种正式成立。

如今，作为武装力量序列中的重要组成部分，火箭炮和炮兵部队是在战场上向对手实施火力输出的中坚力量。

哈萨克斯坦火箭炮和炮兵部队的战斗力基础，由装备各种不同型号战术导弹、火炮、火箭炮和迫击炮的军事单位组成。

火箭炮和炮兵部队的核心战斗力，来自于现代火炮侦察设备和自动化火炮火控系统。这些系统在部队中被广泛的运用，极大地提升了部队摧毁敌方目标的效率。

在哈萨克斯坦武装力量序列当中，火箭炮和炮兵部队的军人，一向都是专业水平要求极高的、训练有素的专家。想要成为这一兵种的成员，不仅要具有勇气和奉献精神，还需要掌握极高的专业知识，能够战场环境迅速确定目标，熟练规划和领导部队执行火力任务。

自独立以来，哈萨克斯坦武装力量通过不断的建设和发展，建立了完善的、不同层级的导弹和炮兵人才培养体系。

陆军军事学院负责培养炮兵部队的基层干部，而国防大学负责培养战术指挥级别的军官。与此同时，基层军事院校为炮兵部队培养合格的士官，而初级炮兵在地面部队培训中心完成培训。

每年，军事院校的毕业生中，都会有一批中坚力量的优秀学员被补充到炮兵的序列当中。

除了日常的训练和演习以外，哈萨克斯坦火箭炮和炮兵部队还经常参与各类国际性的活动，磨砺自身的技能。

值得一提的是，自2016年以来，哈萨克斯坦炮兵部队的军人多次在国际军事比赛框架下的火炮射击大师项目中夺得冠军。

【编译：木合塔尔·木拉提】