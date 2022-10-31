10月31日美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

2022 年 10月 31 日 星期一 , 19:26

2022 年 10月 31 日 星期一 , 19:26

10月31日美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

哈通社/阿斯塔纳/10月31日--哈萨克斯坦证券交易所(KASE)于今日17时公布了10月31日坚戈兑换外币平均汇率结果。

有22个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 468.23 （+0.83坚戈），外汇交易总额为1.7401亿美元（+208.5万美元）。交易过程中，最低报价为1: 466.80坚戈，最高报价为1: 471.30坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1: 7.5826（-0.0135坚戈），外汇交易总额为7.87亿卢布（-6.04亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:7.5300坚戈，最高报价为1:7.6150坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:68.8831（-0.6023坚戈），外汇交易总额362.9万元（-512万）。交易过程中，最低报价为1: 63.8500，最高报价为1:64.1100 坚戈。