央行：10月份哈萨克斯坦民众购买3130根金条

2022 年 11月 25 日 星期五 , 20:18

哈通社/阿斯塔纳/11月25日 -- 据哈萨克斯坦央行统计，2022年10月份哈萨克斯坦民众购买了总重量为12.56公斤的3130根金条。

自从启动民间黄金交易计划以来，共出售金条108 075根，总重量3.67吨。

目前哈国民间黄金交易市场上流通的金条共有5种规格，分别为5克、10克、20克、50克和100克。

其中，10克标准金条在市场上最受欢迎，占到了总交易量的25%（27 596根）。其次是20克金条（23 362根， 22%）和5克金条（ 22 555根 21%）。100克金条的交易量为22 075根（20%），50克金条为12 487根（12%）。

全国黄金交易最活跃的四个城市分别是阿拉木图市、努尔苏丹市、阿特劳市和卡拉干达市。

金条是可信赖的投资工具。银行和非银行外汇兑换机构以当日支付的方式从民间回购金条，是保障黄金市场流动性的关键因素之一。

自2017年民间交易黄金计划启动以来，二级银行和个体非银行网点共回购金条17 434根，总重量437公斤，占售出金条总量的16,1%。

目前，可以二级银行，以及非银行兑换处买卖金条。