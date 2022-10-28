法国10月罕见高温天气持续 多个地方气温达30摄氏度

2022 年 10月 28 日 星期五 , 15:49

2022 年 10月 28 日 星期五 , 15:49

法国10月罕见高温天气持续 多个地方气温达30摄氏度

哈通社/阿斯塔纳/10月28日-- 据中新网报道，法国10月罕见高温天气仍然持续。当地时间27日，多个地方的气温达30摄氏度。

根据法国气象部门的报告，27日法国西南部朗德省城市蒙德马桑的最高气温达31摄氏度，法国西部海滨城市比亚里茨和吉伦特省重要城市波尔多的最高气温均有30摄氏度。

法国气候学家表示，随着全球变暖，夏季时间会延长。而异常气温并不仅限于10月，自2022年初以来，法国大部分时间的气温都比同期季节的气温偏高，目前只有1月和4月的气温是基本正常的。

法国气象局的天气预报员弗雷德里克·内森认为，天气变暖的程度达到了前所未有的水平。他说，现在每年都有几十次高温纪录，几乎没有低温纪录，这是气候变化的典型迹象。

据媒体报道，法国多个地方的海滩度假村都延长了营业时限，因为炎热的天气让游客不断前来。尼斯海滩运营商协会负责人表示，这是«一个没有结束的夏季»，只要天气状况允许，海滩度假村就会一直营业。

另外，西班牙27日也经历了高温天气，一些地方的气温也超过30摄氏度。西班牙气象局预测，这可能是该国有气象记录以来最热的10月，本月的绝大部分时间都比往年同期偏高。当天在西班牙南部，有部分城镇的最高气温超过34摄氏度。在北方传统上凉爽多雨的巴斯克乡村，气温也处于30摄氏度左右。