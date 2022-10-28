10月28日美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

2022 年 10月 28 日 星期五 , 19:50

2022 年 10月 28 日 星期五 , 19:50

10月28日美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

哈通社/阿斯塔纳/10月28日--哈萨克斯坦证券交易所(KASE)于今日17时公布了10月28日坚戈兑换外币平均汇率结果。

有23个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 467.40 （+2.38坚戈），外汇交易总额为1.7193亿美元（-1469万美元）。交易过程中，最低报价为1: 464.90坚戈，最高报价为1: 470.50坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1: 7.5961（+0.0597坚戈），外汇交易总额为13.91亿卢布（-5.78亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:7.5700坚戈，最高报价为1:7.6400坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:64.4854（-0.0586坚戈），外汇交易总额875万元（-3625万）。交易过程中，最低报价为1: 64.2500，最高报价为1:64.5000 坚戈。