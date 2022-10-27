10月27日美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

2022 年 10月 27 日 星期四 , 19:50

2022 年 10月 27 日 星期四 , 19:50

10月27日美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

哈通社/阿斯塔纳/10月27日--哈萨克斯坦证券交易所(KASE)于今日17时公布了10月27日坚戈兑换外币平均汇率结果。

有23个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 465.02 （-5.85坚戈），外汇交易总额为1.8662亿美元（+3736.4万美元）。交易过程中，最低报价为1: 462.00坚戈，最高报价为1: 468.00坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1: 7.5364（-0.0882坚戈），外汇交易总额为19.69亿卢布（+9.98亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:7.5000坚戈，最高报价为1:7.5600坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:65.5440（-0.3983坚戈），外汇交易总额4500万元（+3400万）。交易过程中，最低报价为1: 64.1300，最高报价为1:64.6500 坚戈。