10月26日美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

2022 年 10月 26 日 星期三 , 19:23

2022 年 10月 26 日 星期三 , 19:23

10月26日美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

哈通社/阿斯塔纳/10月26日--哈萨克斯坦证券交易所(KASE)于今日17时公布了10月26日坚戈兑换外币平均汇率结果。

有24个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 470.87 （-1.76坚戈），外汇交易总额为1.4976亿美元（+6731.2万美元）。交易过程中，最低报价为1: 468.00坚戈，最高报价为1: 472.95坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1: 7.6246（+0.5939坚戈），外汇交易总额为9.7亿卢布（+5.5亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:7.6000坚戈，最高报价为1:7.6800坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:64.9423坚戈，外汇交易总额1100万元。交易过程中，最低报价为1: 64.6000，最高报价为1:6.0700 坚戈。