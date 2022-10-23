2022 年 10月 23 日 星期日 , 09:47

10月23日是世界雪豹日

哈通社/阿斯塔纳/10月23日--今天（10月23日）是世界雪豹日。该节日的设立旨在保护珍稀且濒危的雪豹及其栖息地。

雪豹是生活在哈萨克斯坦境内的稀有大型掠食者之一，1978 年被列入哈萨克斯坦红皮书。

同时，雪豹是哈萨克斯坦共和国的象征之一，代表着哈萨克人民无价的自然和文化遗产。

在哈萨克斯坦境内，雪豹主要栖息在9 个受特别保护的自然区域，分别是：伊犁阿拉套山国家公园，准噶尔阿拉套山国家公园，阔乐赛湖国家公园，卡顿卡拉盖国家公园，赛拉姆-乌加姆国家公园，恰伦国家公园，阿勒腾耶米勒国家公园和阿拉木图自然保护区和阿克苏-贾巴格勒自然保护区。

由于国家公园和自然保护区建设稳步推进，可以观察到雪豹种群数量正在恢复和增长中。

根据最新检测数据，目前哈萨克斯坦境内约有140-180只雪豹。

雪豹日的由来：

2013年10月22—23日，为期两天的全球雪豹保护论坛在吉尔吉斯坦落下了帷幕。论坛期间，来自于吉尔吉斯斯坦、哈萨克斯坦、俄罗斯、中国、印度等12个雪豹分布区域国的政府机构以及相关国际组织的代表，就进一步加强对雪豹和其栖息地的保护达成了广泛共识。决定将每年的10月23日设为国际雪豹日，同时把2015年确定为国际雪豹年。

【编译：阿遥】