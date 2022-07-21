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未来10年中亚国家预计吸引1700亿美元外国直接投资
2022 年 7月 21 日 星期四 13:53

未来10年中亚国家预计吸引1700亿美元外国直接投资

哈通社/努尔苏丹/7月21日--在 21日召开的第四届中亚国家元首协商会议上，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在表示，未来10年，中亚国家预计吸引1700亿美元外国直接投资。

总统表示，目前，加强地区的社会经济稳定在很大程度上取决于旨在吸引投资措施的有效性。 国际专家预测，未来10年中亚地区吸引外国直接投资的潜力约1700亿美元，其中非原料型领域约700亿美元。

托卡耶夫总统表示，阿斯塔纳国际金融中心可以成为促进区域项目直接投资和证券投资的有效平台。

-阿斯塔纳国际金融中心可以提供世界金融机构的经验和新机制。来自世界64个国家的1400多家公司已经在该中心注册。这些公司不仅希望在哈萨克斯坦开展其业务，也希望能在邻国开展业务。为增加地区的投资吸引力，金融中心还推出了一种被称作«AIFC Multipass»的新产品，这是一种特殊签证，允许阿斯塔纳国际金融中心的合作伙伴出于商业目的在参与国境内自由出行。该国际金融中心对进行任何形式的双边和多边合作都持开放态度。-他说。

【编译：阿依波塔】


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