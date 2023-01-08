哈通社1月8日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

哈通社/阿斯塔纳/1月8日--哈通社为各位读者总结1月8日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

1月8日，星期天

1月8日是阳历一年中的第8天，离全年的结束还有357（闰年则还有358）。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1864年 伊布拉音•阿勒腾萨林在托尔盖创建首个哈萨克儿童学校。

1992年 以哈萨克斯坦首位宇航员托赫塔尔•阿吾巴克罗夫之名命名的少年宫在杰兹卡兹甘开幕。

1997年 根据哈萨克斯坦总统努尔苏丹•纳扎尔巴耶夫的总统令，江布尔市更名为塔拉兹。 这个城市恢复了在公元前1世纪中叶的中国文献中曾被提到的历史名称。

2003年 《哈萨克斯坦投资法》获得通过。

2007年 哈萨克斯坦和法国友好协会成立。

2014年 阿斯塔纳第二音乐学院民乐演奏团赢得了在北京举行的国际大赛冠军。

2016年 纳扎尔巴耶夫总统演讲合集开始在亚马逊网站上出售。

2018年 哈萨克斯坦花样滑冰队在阿联酋首都阿布扎比举行的FBMA Trophy - 2018 花样滑冰大奖赛上获得了1金、1银、2铜。

2019年 在哈萨克斯坦驻埃及大使馆的支持下，阿尔-法拉比哈萨克国立大学在开罗大学开设阿尔-法拉比科教中心。