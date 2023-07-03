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    哈绿色能源产业位来年内将创造1.5万工作岗位

    2023 年 7月 3 日 星期一 , 12:11

    哈通社/阿斯塔纳/7月3日 -- 法国Tota lEren公司中亚区业务副总裁蒂埃里·普利森(Thierry Plison)在英哈社会网络研讨会上预测，哈萨克斯坦的绿色能源产业，包括太阳能、风能和水力发电厂，都属于可再生能源（RES），在7年内大约需要1.5万名工人。

    - 目前没有关于该行业劳动力的确切信息，如果我们参照法国标准，哈萨克斯坦的目标是在未来几十年内达到10—15GWRES峰值，到2030年，该行业将需要1.5万名员工，补充现有3000人的劳动力。- 蒂埃里·普利森在网络研讨会上说。

    他表示，在当前哈国绿色能源快速增长的情况下，哈萨克斯坦大学调整其课程以吸引新生进入可再生能源领域，因为它现在吸引了世界各地许多年轻的专业人士。与此同时，由于缺乏吸引和留住人才的薪资政策，传统电力行业正面临人才短缺的问题。

    Tota lEren公司在哈萨克斯坦拥有两个太阳能设施。包括江布尔州100兆瓦的M-KAT和克孜勒奥尔达州28兆瓦的Nomad，他们雇佣了40名当地员工。据介绍，这些项目于2019年12月投入运营的成本超过1.57亿美元，由欧洲复兴开发银行（EBRD）和亚洲开发银行（ADB）提供资金。

    自2018年以来，随着绿色能源项目的实施，已经创造了2000多个永久性就业岗位。有1643人在绿色能源领域工作，其中245名是女性。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    作者:

    木合塔尔·木拉提

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