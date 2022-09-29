哈萨克斯坦当前有1.5万多名外籍劳工

哈通社/阿斯塔纳/9月29日-- 截止2022年9月1日，根据哈萨克斯坦相关职能机构的许可，共有15 524外国公民在哈萨克斯坦务工。

据哈萨克斯坦劳动和社会保障部发布的消息，哈萨克斯坦为外籍在哈务工人员设置的工作类别共有四个大类，每个类别都有相应的配额数量。

目前在哈务工的各类别外国劳工人数分别为：

第一类 （经理其副经理）594人，第二类（下属机构负责人）3 901人，第三类（专家 ）8 894，第四类（合格工人 ）911人。

哈萨克斯坦当前主要吸引第三类和第四类别外籍劳工来哈务工。

此外，哈国今年还为季节性务工的外籍人士颁发了1 430张劳务许可，以及公司轮班人员1 604人。

哈国全国目前有1 748家企业雇佣外籍劳工，这些企业中哈国本地职工人数总计40万余人，占用工人数的96%

从行业来看，雇佣外籍劳工的主要行业为：建筑业 – 6 139人（40％）； 采矿业 – 1 489 人（10%）； 农业、林业和渔业 – 1 256人（8%）； 专业、科技服务– 1158人（8%）； 制造业 – 1 154 人 (8%)。

在哈外籍务工人员主要来自以下国家：

中国——3 576人，印度——1 740人，土耳其——1 707人，乌兹别克斯坦——1 535人，英国——1 127人。

为了保护本国劳动力资源市场，哈萨克斯坦劳动和社会保障部每年会对雇佣外籍劳务人员实施配额限制。

值得一提的是，落实总统的工作指示框架下，哈萨克斯坦劳动部将原先规定的吸引外国劳动力配额由28 352人减少至 23 560人，减少4972（16%）个名额。

【编译：阿依波塔】



