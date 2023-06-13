1-5月哈萨克斯坦的经济增长率为4.5%

哈通社/阿斯塔纳/6月13日--2023年1-5月，哈萨克斯坦经济的增长率为4.5%。

哈萨克斯坦政府总理阿里汗·斯马伊洛夫13日主持召开政府例行工作会议，会议议程包括2023年1-5月的社会经济发展总结、共和国预算的执行情况，以及发展畜牧业问题。

会议框架下，国家经济部长阿勒别克·库安特洛夫就2023年1-5月的经济发展问题做出了汇报。

经济部长表示，据国家统计局消息，今年前5个月，哈萨克斯坦的经济同比增长4.5%。

- 其中，实体经济增长3.6%，服务业增长4.9%。 所有主要行业都呈现积极趋势，尤其是建筑、贸易，以及信息和通信行业显现出了高增长态势。 对固定资本的投资增长了17.2%。-他说。

据其介绍，对以下行业的投资量明显增长：运输和仓储投资量增长56.1%，农业—30.8%，房地产业务 - 3%、工业 - 15.7%，其中采矿业 - 13.4% 、制造业 - 2.8%。

根据前五个月的结果，加工制造业为国家经济增长做出了主要贡献。

具体来说，机械制造业增长3.2%。其中，汽车制造增长41%，轻工业增长31%。

政府总理斯马伊洛夫指出，国际金融机构将世界经济的增长预测下调了近两倍。

-但是，无论外部因素如何，我​​们既要保持宏观经济稳定，也要确保经济的增长速度。 应采取积极措施，通过增加劳动收入和创造优质就业机会来增加公民福祉，最大限度地关注基础产业的质量发展。-他说。

【编译：阿依波塔】