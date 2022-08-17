2022 年 8月 17 日 星期三 13:40

1-5月哈国葵花籽进口量增长16倍

哈通社/努尔苏丹/8月17日 -- 根据哈贸易政策发展中心QazTrade数据，今年1-5月，哈萨克斯坦进口葵花籽13.9万吨，是去年同期的16.1倍，同时，此进口量是2021年全年的2.8倍，而1-5月，哈萨克斯坦葵花籽出口同比增长13%。

目前，俄罗斯仍然是哈萨克斯坦葵花籽的主要供应国。

同时，哈萨克斯坦的葵花籽出口也在增长。1-5月，全哈对外出口葵花籽11.5万吨，比去年同期增长13%，哈国葵花籽的主要进口国为乌兹别克斯坦、中国和土耳其。

据QazTrade称，2022年，预计全哈葵花籽总产量为110万吨。2021年，哈萨克斯坦未精炼葵花籽油产能有所增长，但利用率仅为23.7%。成品葵花籽油产量增长10%。

上半年，未精炼葵花籽油产量增长70%。1-5月出口成品葵花籽油7.16万吨，较2021年全年增长17%。

尽管产量增长强劲，但精炼葵花籽油产量增长仅为3%。据QazTrade称，这是由于未成品油出口的增长。1-5月，全哈成品葵花籽油出口2.54万吨，同比增长73%。

分析报告指出，全球植物油价格将趋于稳定，截止7月底，其价格已从今年的最高点下降34%。

【编译：木合塔尔·木拉提】