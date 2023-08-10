台风“卡努”登陆韩国 逾1.4万人疏散避险

哈通社/阿斯塔纳/8月10日--据韩联社报道，今年第6号台风“卡努”10日从韩国南部沿海登陆并一路北上，导致韩国多地暴雨，在全国范围内共造成设施受损事故159起，逾1.4万人疏散避险。

据韩联社报道，台风«卡努»于当地时间9时20分许在韩国庆尚南道沿海地区登陆后北上，17时移动到忠清北道忠州市以东约20公里处，并以每小时29公里的速度行进，最大风速达每小时86公里。

受台风影响，韩国多地出现强降雨，一些地方受灾严重。据韩国中央灾难安全对策本部消息，截至10日18时，台风导致公共设施受损事故56起，私人设施受损事故103起。韩国16个市道(省级)的108个市郡区(地级)共有14153人紧急转移避险。中央灾难安全对策本部尚未正式接到人员伤亡报告。

台风还导致韩国14个机场的355个航班取消，161趟高铁列车、251趟普通列车停运，44趟电力机车停运。

据韩国气象厅10日消息，“卡努”于10日下午4时经过忠清北道忠州市东南方向30公里处，以每小时31公里的速度向西北偏北方向移动。之后，台风将于当晚9时经过首尔以东50公里处，于11日0时经过首尔以北50公里处，上午9时抵达朝鲜平壤以南40公里处。11日下午3时，“卡怒：将移动至平壤西北偏西70公里处海域，减弱为热带低气压。