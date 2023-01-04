哈通社1月4日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

哈通社/阿斯塔纳/1月4日 -- 哈通社为各位读者总结1月4日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

1 月4 日，星期三

1月4日是公历年的第4天，离一年的结束还有361天（闰年是362天）。

各国节日：

缅甸独立日

缅甸联邦共和国是一个东南亚国家，位于中南半岛西部，西北邻印度和孟加拉，东北靠中国，东南接泰国与老挝。为东南亚国家联盟成员国。1948年1月4日，缅甸脱离英国六十多年的的殖民统治，正式宣布成立缅甸联邦共和国。

哈萨克斯坦与缅甸于1999年9月23日正式建立外交关系。

国际盲文日

每年的1月4日是国际盲人节。这天也是路易斯•布莱叶的生日，他发明了帮助盲人阅读和书写的盲人点子法。

牛顿诞辰日

1月4日是英格兰物理学家、数学家、天文学家、自然哲学家艾萨克•牛顿的诞辰日。每年由研究人员、科学家、大学生以及科学爱好者庆祝这一纪念日。

这一天在哈萨克斯坦历史上：

2000年哈萨克斯坦加入联合国麻醉药品委员会。

2012年哈萨克斯坦代表出席由联合国教科文组织、突厥文化国际组织以及安卡拉市政府共同举办主题为«土耳其-露天博物馆»峰会。

2012年哈萨克斯坦接任集安组织轮值主席国职务。

2015年阿克莫拉州哈吉木汗乡举行哈萨克著名摔跤手哈吉木汗纪念碑揭幕仪式。

2017年哈萨克斯坦作为非常任理事国出席联合国安理会会议。

2019年 哈萨克斯坦为和平而建立的中心伙伴关系获得联合国证书，并被授予培训来自世界各地的和平主义者的权利。

2020年 哈萨克斯坦国家学术图书馆举办金帐汗国成立750周纪念展览。