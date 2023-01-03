哈通社1月3日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

哈通社/阿斯塔纳/1月3日 -- 哈通社为各位读者总结1月3日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

1月3日，星期二

1月3日是公历年的第3天，距离全年结束还有362天（闰年则还有363天）。

世界各国/地区节日

妇女掌权日 妇女掌权日是瑞士某些地区的特殊的女性节日。每年的1月1-4日，在为期4天的节日中，家里大小事务全由妇女说了算，男人统统«闭嘴»。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1992年 哈萨克斯坦共和国和中华人民共和国签署了建交公报，双方还签署了谅解备忘录。

2005年 原苏联红军英雄马赫梅特•卡尔巴耶夫的纪念碑在巴甫洛达尔落成。

2007年 哈萨克斯坦著名作家萨比特•多斯纳夫著作在巴黎出版。

2008年 一张名为《我的哈萨克斯坦》CD在华沙发行。这张CD载有142张与哈萨克斯坦文化遗产、历史古迹、作家、作曲家、首任总统纳扎尔巴耶夫参与的各类国际会议、阿斯塔纳和阿拉木图的照片和信息的幻灯片。 此外，CD内还介绍了哈萨克斯坦经济政策、经济状况、投资重点和创新项目等。

2012年 纪录哈萨克斯坦20世纪60年代至2012年间电影发展历程的《哈萨克电影文集》发行。

2013年 在奇姆肯特举办了一场独特的蝴蝶展览，展出了来自菲律宾和哥斯达黎加的蝴蝶标本。

2019年 哈萨克斯坦首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫签署了哈萨克斯坦电影摄影法。