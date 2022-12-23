Qazaq TV Телерадиокомпания Президента Казахстана
首页  >
  时事新闻  >
  其他官方部门

哈萨克斯坦当前有1.3万余名外籍劳工

2022 年 12月 23 日 星期五 , 11:15
哈萨克斯坦当前有1.3万余名外籍劳工

哈通社/阿斯塔纳/12月23日--截止2022年12月1日，根据哈萨克斯坦相关职能机构的许可，共有13 951外国公民在哈萨克斯坦务工。

据哈萨克斯坦劳动和社会保障部发布的消息，哈萨克斯坦为外籍在哈务工人员设置的工作类别共有四个大类，每个类别都有相应的配额数量。

目前在哈务工的各类别外国劳工人数分别为：

第一类 （经理其副经理）568人，第二类（下属机构负责人）3 017人，第三类（专家 ）7 436，第四类（合格工人 ）810人。

哈萨克斯坦当前主要吸引第三类和第四类别外籍劳工来哈务工。

此外，还有外籍季节性务工士564人，以及公司轮班人员1 556人。

哈国全国目前有1 679家企业雇佣外籍劳工，这些企业中哈国本地职工人数总计38.4万余人，占用工人数的97%。

从行业来看，雇佣外籍劳工的主要行业为：建筑业 –5 780人（42％）； 采矿业 –1 476人（11%）； 专业、科技服务–1 057人（8%）； 制造业 – 953 人 (7%)；农业、林业和渔业 –547人（4%） 。

在哈外籍务工人员主要来自以下国家：

中国—3 518人，印度—1 645 人，土耳其—1 577人，英国—1 091人，乌兹别克斯坦—693人。

为了保护本国劳动力资源市场，哈萨克斯坦劳动和社会保障部每年会对雇佣外籍劳务人员实施配额限制。

值得一提的是，落实总统的工作指示框架下，哈萨克斯坦劳动部将原先规定的吸引外国劳动力配额由28 352人减少至21 097人，减少7 255（25%）个名额。

【编译：阿依波塔】

Теги:
相关新闻
国家经济部与联合国开发计划署签署国别方案融资协议
哈萨克斯坦全球住房可负担排名第33位
2023年哈国货物出口额预计将与2022年持平
哈萨克斯坦今年油料作物种植面积超340万公顷
2022年10月哈萨克斯坦车辆登记数量同比增加34.9%
COVID-19：过去24小时新增确诊271例 有333人在接受住院治疗
政府总理召开国家经济现代化委员会会议
卫生部公布全国疫苗接种数据
焦点
1 前6个月哈萨克斯坦吸引投资145亿美元
2 哈乌总统举行小范围会谈
3 FIFA全球排名：哈萨克斯坦居第115位
4 阿拉木图经济增速有望实现5%
5 12月22日美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

时事新闻