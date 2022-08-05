2022 年 8月 5 日 星期五 21:30

特斯拉股东大会批准1:3拆股方案

哈通社/努尔苏丹/8月5日 -- 特斯拉2022年度的股东大会于当地时间周四在位于得克萨斯州奥斯汀的超级工厂举行。

据外媒报道，特斯拉此前已经公布的股票分割方案，在当天的股东大会上也获得了批准。

特斯拉的股票分割方案，是在6月10日提交给美国证券交易委员会的文件中披露的。根据当时所提交的方案，计划将普通股按1:3的比例进行分割。

在当时的文件中，特斯拉披露其普通股共有20亿股，按1:3比例进行拆股之后，普通股将增至60亿股， 特斯拉的流通股也就将大幅增加。

特斯拉此前公布的文件显示，截至7月19日，流通在外的普通股超过10.4亿股，分拆之后就将超过30亿股。

当地时间周四美国股市收盘时，特斯拉股价为925.9美元，市值9595.94亿美元。拆股之后股价就会相应的降低，有利于投资者进行交易。

不过，特斯拉目前还未公布拆股的更多细节信息，因而目前也还不清楚他们具体会在何时进行拆股。

周四批准的拆股方案，是特斯拉时隔近两年再次对股票进行分割。他们上一次拆股，是在2020年的8月份进行的，当时是按1:5的比例进行分拆。