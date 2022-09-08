2022 年 9月 8 日 星期四 , 13:35

哈萨克斯坦企业通过阿里巴巴平台销售1.377亿美元的商品

哈通社/努尔苏丹/9月8日--今年，哈萨克斯坦企业通过阿里巴巴电商平台销售1.377亿美元的商品。

哈萨克斯坦首届电子商务论坛8日在首都开幕，论坛的议题是互联网贸易的发展问题。哈萨克斯坦政府副总理兼贸易和一体化部部长塞热克·朱曼哈林在论坛上发表了致辞。

部长表示，2019年，哈萨克斯坦的电子贸易占比为3.7%，2021年该指标达到了9.6%。 该指标表明，消费者希望节省时间、优化购买商品和服务的过程。 从商业角度来看，网上购物可扩大销售范围，并降低成本。

据其介绍，如今哈萨克斯坦企业完全有机会进入亚马逊、阿里巴巴、易趣、Wildberries等世界贸易平台。

-今年，哈萨克斯坦在阿里巴巴贸易平台开设了国家馆。 由此，130 家哈萨克斯坦公司获得了通过该平台销售7500 多种商品的可能性。 这些公司通过阿里巴巴平台销售的商品总价值达到了1.377亿美元。 通过优越的地理位置，哈萨克斯坦有潜力成为全球贸易和电子商务中可靠的中转枢纽，并发挥主导作用。-他说。

【编译：阿依波塔】