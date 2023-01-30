哈通社1月30日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

哈通社/阿斯塔纳/1月30日 -- 哈通社为各位读者总结1月30日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

1月30日，星期一

1月30日是阳历一年中的第30天，离全年的结束还有335（闰年则还有336）。

世界各国/地区节日

学校和平及禁止暴力日 该节日1964年由西班牙诗人、教育家以及和平主义者洛伦佐•维达尔首次提出。每年由世界各地教育机构的教师及学生庆祝。

阿塞拜疆海关工作人员日 1997年1月10日阿塞拜疆总统通过法令，决定每年1月30日为海关工作者日。

印度独立运动牺牲者纪念日 该纪念日又称甘地逝世纪念日，1948年1月30日，印度独立运动的伟大领袖、«非暴力不合作运动»的倡导者和实践者、当代印度国父甘地遇刺身亡。此后，每年的这一天会有不少人前往首都新德里的甘地陵（RajGhat）诵经、祈福，纪念他伟大人格。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1992年 哈萨克斯坦加入欧洲安全与合作组织。

2001年 俄罗斯联邦鄂木斯克市为哈萨克著名科学家乔坎•瓦里汗诺夫树立了一座纪念碑。

2008年 首任总统纳扎尔巴耶夫在总统府就布拉拜度假区发展项目进行说明。

2011年 第7届亚冬会火炬传递活动在首都阿斯塔纳举行。

2012年 哈萨克斯坦驻法大使努尔兰•达聂诺夫向国际展览局秘书长洛斯塞塔莱斯递交了哈萨克斯坦申办2017年世博会报告。

2013年 古米列夫欧亚国立大学正式加入欧洲大学联盟。

2013年 哈萨克斯坦和俄罗斯就建立统一的区域防空体系签署谅解备忘录。

2014年 哈萨克斯坦议会批准哈-越互相保护投资和促进协议。

2018年 哈萨克斯坦成立总统直属数字化委员。