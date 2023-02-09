土耳其强震致两国逾1.2万人遇难 土总统埃尔多安视察灾区

哈通社/阿斯塔纳/2月9日--综合外媒报道，截至目前，强震已造成土耳其和叙利亚两国超过1.2万人死亡。土耳其总统埃尔多安当地时间8日赶赴灾区视察，并承诺将为灾民提供安置房屋。

据法新社报道，相关官员和医疗人员表示，6日发生的规模7.8地震造成土耳其8574死、叙利亚2662死，两国死亡人数合计达1万1236人。

土耳其红新月会会长季尼卡说，黄金救援时间是72小时，但恶劣天气条件使情况复杂化。

-那些即使没有倒塌的建筑物也严重受损。现在废墟下的人比废墟上的人多。每座倒塌的建筑物下都有大约400-500人被困，只有10人在试图把他们拉出来，而且没有机器。-达里斯一位名叫哈桑的居民说。

世界卫生组织秘书长谭德塞警告，救治数以千计伤者及抢救受困民众的时间所剩无几。

土耳其总统埃尔多安8日先后到卡赫拉曼马拉什和哈塔伊等受灾省份视察灾情。他在回应有关救援工作的问题时承认：

-机场和道路有些问题，但现在好多了。我们明天和以后会更好。我们在燃料方面仍然存在一些问题……但我们也会克服这些问题。

他表示，土耳其政府的目标是在受影响的10个省份的无家可归者建造住房。

叙利亚政府表示，已建立了100多个配备救援物资的避难所，包括在阿勒颇、哈马、霍姆斯等。叙利亚还将数十座清真寺改造成地震灾民中心。