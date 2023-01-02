哈通社1月2日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

2023 年 1月 2 日 星期一 , 07:00

哈通社/阿斯塔纳/1月2日 -- 哈通社为各位读者总结1月2日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

1月2日，星期一

1月2日是公历年的第2天，距离全年结束还有363天（闰年则还有364天）。

世界各国/地区节日

瑞士圣贝特霍尔德日 新年后的第一天，传统的圣贝特霍尔德日会在瑞士伯尔尼举行。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1968年 《阿拉木图晚报》正式发行，发行了半个世纪的报纸，为哈萨克斯坦最大城市的发展做出了重大的文化贡献。

1992年 哈萨克斯坦工程学院成立。

1992年 挪威王国承认哈萨克斯坦共和国独立。哈萨克斯坦于1992年同一天成为欧洲安全与合作组织的成员。此外，哈萨克斯坦于2010年担任该组织的轮值主席。

2010年 阿拉木图博斯坦德克区16街街道以图尔艮别克•卡塔耶夫命名。 卡塔耶夫是哈萨克斯坦的知名人士和公众人物，1974 - 1983年任教育部部长。

2011年 哈萨克斯坦成为欧洲肿瘤学学院的战略合作伙伴。

2015年 爱沙尼亚驻阿斯塔纳大使馆成为北约驻哈萨克斯坦联络点大使馆。

2015年 EAEU网站以其成员国的本国语言启动。