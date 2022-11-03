朝鲜发射1枚远程2枚短程弹道导弹

2022 年 11月 3 日 星期四 , 17:16

2022 年 11月 3 日 星期四 , 17:16

朝鲜发射1枚远程2枚短程弹道导弹

哈通社/首尔/11月3日 —— 据韩联社报道，朝鲜3日向韩半岛东部海域发射1枚远程弹道导弹和2枚短程弹道导弹。

据韩国联合参谋本部（联参）消息，朝鲜当天上午7点40分许从平壤市顺安地区朝着韩半岛东部海域发射1枚疑似远程弹道导弹，后于8点39分许从平安南道价川市一带向东部海域发射2枚疑似短程弹道导弹。其中的远程弹道导弹进行了级间分离，在飞行状态下实现弹头、助推器等的分离，据此研判，很可能是洲际弹道导弹（ICBM）。

日本媒体曾报道称，这枚导弹在飞行初段越过日本列岛上空，后经证实并未飞越日本。据此推测，朝鲜当天或以高角度发射远程导弹。但日本防卫省初步研判该导弹射高2000千米，飞行约750公里，并在飞行途中消失，此次发射或以失败告终。

据悉，韩军也正就朝鲜发射失败的可能性进行分析。联参表示，韩军加强了监视与警戒，在韩美密切协调下保持着万无一失的战备态势。

若朝鲜当天所射的远程导弹为洲际弹道导弹，这将是朝鲜今年以来第7次发射洲际弹道导弹。朝鲜今年以来共发射弹道导弹30次，发射巡航导弹3次。当天是尹锡悦政府成立以来朝鲜第19次射弹。

据分析，朝鲜可能是以韩美两国从上月31日起实施的联合空中演习“警戒风暴”（Vigilant Storm）为借口发起一系列挑衅。