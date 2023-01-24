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    哈通社1月24日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

    2023 年 1月 24 日 星期二 , 07:00

    哈通社/阿斯塔纳/1月24日 -- 哈通社为各位读者总结1月24日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

    1月24日，星期二

    1月24日是阳历一年中的第24天，离全年的结束还有341（闰年则还有342）。

    世界各国/地区节日

    英国二战牺牲者纪念日 该日旨在纪念在第二次世界大战牺牲者们，2001年首次举行纪念活动。

    印度女生节 2008年，印度政府为提高女生在社会中的地位而设定。节日活动均由印度妇女和儿童事务部组织。

    这一天在哈萨克斯坦历史上

    1995年 纳扎尔巴耶夫总统同北大西洋公约组织（北约）秘书长威利•克莱斯在《和平伙伴关系》框架内签署合作协议。

    2008年 俄罗斯外交部第一副部长安德烈•杰尼索夫向欧亚经济共合体前任秘书长赛力克•皮热木别托夫颁发«友谊»奖章。

    2013年 哈萨克斯坦作家协会分部在巴弗洛达尔市成立。

    2014年 哈萨克斯坦代表团出席在土耳其伊斯坦布尔市举行的«Emitt 2014»旅游展。

    2014年 哈萨克斯坦驻汉堡荣誉使馆举行开馆仪式。

    2015年 国产小型飞机Lancair IV在乌拉尔试飞成功。

    2018年 哈萨克斯坦文化中心在华盛顿开幕。

    2018年 阿斯塔纳枢纽同俄国民经济与国家行政学院签署谅解备忘录。

    2018年 首届欧洲国家联赛（UEFA Nations League）小组赛分组抽签仪式在瑞士洛桑举行，哈萨克斯坦队分在D级联赛第一组。

    作者:

    木合塔尔·哈力木拉吾勒

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