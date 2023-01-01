哈通社1月1日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

哈通社/阿斯塔纳/1月1日 -- 哈通社为各位读者总结1月1日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

1月1日，星期日

1月1日是公历年的第1天，距离全年结束还有364天（闰年则还有365天）。因为这天是一年的开始故称之为«元旦»。

世界各国/地区节日

哈萨克斯坦新年日 每年1月1日的新年日，是哈萨克斯坦人传统中，与纳乌鲁兹节和古尔邦节并列的重要节日之一，也是辞旧迎新，全家团聚的日子。

海地独立日 海地于1804年1月1日宣告独立，是世界上第一个独立的黑人国家。

古巴全国解放日 古巴解放日为1月1日。1959年1月1日在菲德尔•卡斯特罗领导下，古巴人民经过武装斗争，推翻了亲美的巴蒂斯塔独裁政权，建立了临时政府。古巴政府把1月1日定为«全国解放日»（国庆日）。

瑞士妇女掌权日 每年1月1日-4日，是瑞士一些地方的妇女掌权日。在为期四天的节日里，家庭大权由妇女掌握，男人甘愿听妇女摆布。

这一天在哈萨克斯坦历史上：

1995年 哈萨克斯坦共和国新版证件和护照发行。

1998年 哈萨克斯坦养老金制度改革于当年1月1日正式启动。

2005年 《克孜勒扎尔之光》报在巴甫洛达尔举行首发式。

2009年 这一年1月1日，哈萨克斯坦正式成为欧洲安全与合作组织«轮值三国»之一。

2015年 《欧亚经济联盟协议》正式生效。