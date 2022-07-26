2022 年 7月 26 日 星期二 12:58

平均每周有1.1万外国游客入境哈萨克斯坦

哈通社/努尔苏丹/7月26日 – 哈萨克斯坦文化和体育部公布了2022年上半年旅游业的中期指标统计。

根据文体部公布的数据，2022年上半年，布拉拜国家公园共接待游客55万人次，较2021年同期翻了一番。

琼布拉克高山风景区在夏季共接到游客24万人次，较2021年夏季多了9万人次。

根据2022年第一季度的最终统计数据：

入住住宿设施的国内游客人数增长21.5%，达到113万人次；

住宿设施提供有偿服务总额达263亿坚戈，比2021年一季度增长25.7%；

每周至少有1.1万名外国游客入境哈萨克斯坦；

根据世界经济论坛的数据，哈萨克斯坦在2021年全球旅游排名中的地位有所提升，在117个国家中排名第66位（2019年在140个国家中排名第80位）。

哈国在世界经济论坛全球旅游排名中的«价格竞争力»（第 1 位）、«旅游季节性»（第 26 位）、«自然资源»（第 33 位）、«联合国教科文组织世界文化遗产数量»（第 42 位）等项目中获得高分。

2021年，哈萨克斯坦国内游客人数创历史新高，达到了700万人次。据估计，今年将有约 200 万人参观国家公园。

【编译：木合塔尔·木拉提】