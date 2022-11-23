耶路撒冷发生两起公交车爆炸 致1人死18人伤

2022 年 11月 23 日 星期三 , 22:17

哈通社/阿斯塔纳/11月23日 —— 据中新社消息，《耶路撒冷邮报》报道，23日上午，耶路撒冷公交车站附近发生两起爆炸事件，造成至少1人死亡，18人受伤，其中2人伤势严重。

据报道，以色列警方称，其中一起爆炸可能由一枚放在附近一辆公交车袋子里的炸弹引起的。几分钟后，在拉莫特十字路口附近发生另一起爆炸，现场散落着碎片。警方将这两起爆炸视为协同的联合袭击，并表示仍将继续调查事故原因。

据该市副市长弗勒·哈桑-纳胡姆(Fleur Hassan-Nahoum)称，在耶路撒冷的两起爆炸事件中受伤人数已上升至18人，其中2人伤势严重。据悉，5名伤员已被疏散到Shaarei Tsedek医院。

以色列警察局长科比·沙布泰称警察将对耶路撒冷的每辆公共汽车进行搜查，将派出以色列所有的嗅探犬以搜寻爆炸装置。他补充说，警方正在调查这两起袭击事件中是否有不止一名恐怖分子参与。

据悉，近几个月来，以色列正在经历新一波恐怖主义浪潮，但迄今为止的袭击大多发生在约旦河西岸。上周，一辆汽车在西岸莫弗·杜坦(Mevo Dotan)定居点附近的以色列国防军哨所附近爆炸。