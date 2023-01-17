哈通社1月17日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

哈通社/阿斯塔纳/1月17日 -- 哈通社为各位读者总结1月17日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

1月17日，星期二

1月17日是阳历一年中的第17天，离全年的结束还有348天（闰年则还有349天）。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1928 – 塞米巴拉金斯克州的日里亚诺夫斯克区成立，行政中心位于日里亚诺夫卡村。

1992 – 哈萨克斯坦共和国最高委员会批准了第一部《哈萨克斯坦共和国检察机关法》，该法有效期至 1995 年 12 月 21 日。

2006 – 哈萨克斯坦邮政Kazpost JSC 发行了一张纪念哈萨克斯坦共和国议会成立 10 周年的邮票。

2010 – 哈萨克斯坦首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫被授予俄罗斯东正教勋章，以感谢他对乌斯别斯基大教堂建造工程的支持以及对包括东正教基督徒在内的所有哈萨克斯坦信徒的良好态度。

2012 – 经典哈萨克爱情悲剧《霍兹-巴彦》纪念雕塑在江布尔落成，雕塑高5米。

2014 – 哈萨克斯坦首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫发表年度国情咨文，重点关注新的政治进程。

2015 – 法拉比哈萨克斯坦国立大学成为世界大学联盟 (WUC) 的正式成员。

2017 – 哈萨克斯坦在彭博全球创新经济体中排名第 48 位。

2018 – 哈萨克斯坦首任总统、民族领袖努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫对美国进行正式访问期间，双方签署了多项航天发展领域合作文件。这些文件旨在在使用遥感技术和发展空间数据基础设施方面开展互利合作。

2019 – 发行了专门针对突厥斯坦地区历史和圣地的书籍专辑。

2020 – 哈萨克斯坦成立进口替代委员会。