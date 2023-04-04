今年1月哈萨克斯坦与第三国之间的贸易额增长14.8%

哈通社/阿斯塔纳/4月4日--2023年1月，哈萨克斯坦对欧亚经济联盟以外国家的出口量下降，进口增加。

据贸易和一体化部发布的消息，2023 年 1 月，哈萨克斯坦与第三国（欧亚经济联盟以外的国家）之间的贸易额达81亿美元，这较2022年同期（71 亿美元）增长14.8%。

报告期内，哈萨克斯坦对第三国的出口额下降5.5%，为51.685亿美元。

哈萨克斯坦商品的主要进口国为：意大利（13亿美元）、中国（7.963亿美元）、韩国（5.593亿美元）、土耳其（3.375亿美元）、罗马尼亚（2.639亿美元）。乌兹别克斯坦（2.584亿美元）、阿富汗（2.093亿美元）、新加坡（1.874亿美元）、希腊（1.696亿美元）和荷兰（1.413亿美元）。

1月份，哈萨克斯坦从第三国的进口额为29.577亿美元，同比增长83.5%。

哈萨克斯坦主要进口以下国家的商品：中国（99.47亿美元），德国（2.137 亿美元）、美国（1.777 亿美元）、韩国（1.42 亿美元）和土耳其（1.593 亿美元）。

消息称，今年，哈萨克斯坦开始对一些新市场出口其产品，其中包括孟加拉国、索马里、苏丹、洪都拉斯、苏里南和尼加拉瓜市场。

【编译：阿依波塔】