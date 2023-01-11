哈通社1月11日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

哈通社/阿斯塔纳/1月11日 -- 哈通社为各位读者总结1月11日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

1月11日，星期三

1月11日是阳历一年中的第11天，离全年的结束还有354（闰年则还有355）。

世界各国/地区节日

世界«感谢»日 每年1月11日被作为最«道德»的一天，因为这一天是世界«感谢»日。该节日由联合国教科文组织发起。

国际工作平等日 该节日主要目标是打击工作环境中对种族，性别，年龄和身体等方面的歧视。该节日于2017年1月11日在伦敦利德贺市场首次庆祝。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1917年 民族独立运动最后一起事件«库伊克-硕卡勒»事件发生。

2006年 哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫就职典礼在阿斯塔纳举行。

2012年 哈萨克人民艺术家哈利•詹特留沃夫纪念碑揭幕仪式在西哈州詹纳卡拉县举行。

2013年 纳扎尔巴耶夫总统对阿拉木图市进行了视察，并对阿拉套区工业区项目进行了了解。

2016年 哈萨克斯坦研究中心在中国大连外国语大学成立。

2017年 哈萨克斯坦研发出新型流行性感冒疫苗。

2018年 哈萨克斯坦旅游潜力介绍会在印度阿萨姆邦举行。

2019年 哈萨克斯坦国际象棋大师詹萨娅·阿布杜马力克在20岁以下世界排名中位居榜首。