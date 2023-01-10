哈通社1月10日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

2023 年 1月 10 日 星期二 , 07:00

哈通社/阿斯塔纳/1月10日 -- 哈通社为各位读者总结1月10日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

1月10日，星期二

1月10日是阳历一年中的第10天，离全年的结束还有355（闰年则还有356）。

世界各国/ 地区节日

第一届联合国大会第一期会议举行日 1946年1月10日-2月14日，第一届联合国大会第一期会议在伦敦举行。51个联合国创始会员国全部派代表出席会议。这表明联合国组织系统正式开始启动。

联合国成立于1945年10月24日，是«二战»后建立的成员国最多、代表性最广泛的国际组织。

在哈萨克斯坦历史上

1934年 《哈萨克斯坦文学》周刊开始发行，周刊首位编辑为哈萨克著名知识精英贝因别特•麦林。内容主要包括，哈萨克文学和艺术。

1992年 纳扎尔巴耶夫总统批准《有关哈萨克斯坦内务部部队法令》。

1995年 波兰驻哈萨克斯坦新任大使马雷克•格瓦尔侧斯基向纳扎尔巴耶夫总统提交国书。

1997年 纳扎尔巴耶夫总统同吉尔吉斯斯坦总统阿卡耶夫、乌兹别克斯坦总统卡里莫夫共同签署三国永久友谊协议。

1999年 纳扎尔巴耶夫总统以79.78%得票率再次当选哈萨克斯坦总统。

2011年 哈萨克斯坦代表团前往科威特，参加第七届亚洲冬季运动会圣火点燃仪式。

2013年 哈萨克斯坦著名旅行家萨帕尔•厄斯卡科夫将2017阿斯塔纳世博会旗帜带上旅途。

2017年 哈萨克斯坦首次以联合国安理会非常任理事国身份出席在美国纽约市举行的主题为«停止冲突和维持和平»的公开辩论。

2017年 哈萨克斯坦新任常驻联合国代表海拉特•奥马洛夫9日在联合国总部向联合国秘书长古特雷斯递交了全权证书。

2019年 哈萨克斯坦女子师范大学获得国立地位。