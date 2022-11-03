前三季度哈萨克斯坦汽车销量同比增长0.4%

2022 年 11月 3 日 星期四 , 11:36

2022 年 11月 3 日 星期四 , 11:36

前三季度哈萨克斯坦汽车销量同比增长0.4%

哈通社/阿斯塔纳/11月3日--据统计网站Finprom.kz发布的数据，今年前三季度，全球轻型汽车和轻型商用机械的销量为5950 万辆（台），较2021年同期销量减少2%。

消息称，报告期内的销量增幅主要来自中国，该国的销量增长8.2%，达到了1940万辆（台）。但世界各国的销量并不都是增长趋势，以下国家在报告期内的销量均有所减少：韩国—6%，日本—10.1%，西欧国家—11.7%，美国—12.9%，东欧国家（包括土耳其）—30.5%。此外，领国俄罗斯的汽车经销商在过去9个月仅售出50.67万辆，较去年同减少59.8%。

相比之下，哈萨克斯坦的情况较为乐观。2022年1-9月，哈萨克斯坦汽车经销商售出8.7万辆汽车，该数据较去年同期增长0.4%。今年9月，哈萨克斯坦共售出1.2万辆新轻型汽车和轻型商务机械，该数据较2021年同期增长19.3%。

今年前三季，在哈萨克斯坦售出的新车当中，雪佛兰（Chevrolet）和现代（Hyundai）品牌汽车的销量占总销量的51.6%。其中，现代汽车的销量（2.45万辆）增长14.7%，雪佛兰的销量（2.04万辆）增长9.4%。

此外，1-9月销量进入前10的汽车品牌还包括奇瑞（Chery）和江淮汽车（JAC），各自售出了2500辆和2100辆

阿斯塔纳汽车公司（Astana Motors）计划建立中国三大汽车品牌—长安、奇瑞和哈弗的生产厂，因此预计中国汽车品牌在哈萨克斯坦市场的份额会在近期大幅增加。

【编译：阿依波塔】